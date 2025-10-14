В Подмосковья завершают подготовку электросетевого хозяйства к зиме

14 октября 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Работы по подготовке электросетевого хозяйства Московской области к зиме сотрудники компании «Мособлэнерго» завершили более чем на 98%. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.





В частности, специалисты отремонтировали 224,27 км кабельных и воздушных линий электропередачи, что составляет на 92% от плана. План по ремонту трансформаторных и распределительных подстанций выполнен на 107%, расчистка от растительности охранных зон — на 118%, а также построено более 220 км ЛЭП — 80% от запланированного.





«Работы проводятся для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей в Московской области и успешного прохождения отопительного сезона», — отмечается в сообщении.