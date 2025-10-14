В Подмосковья завершают подготовку электросетевого хозяйства к зиме
Работы по подготовке электросетевого хозяйства Московской области к зиме сотрудники компании «Мособлэнерго» завершили более чем на 98%. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
В частности, специалисты отремонтировали 224,27 км кабельных и воздушных линий электропередачи, что составляет на 92% от плана. План по ремонту трансформаторных и распределительных подстанций выполнен на 107%, расчистка от растительности охранных зон — на 118%, а также построено более 220 км ЛЭП — 80% от запланированного.
«Работы проводятся для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей в Московской области и успешного прохождения отопительного сезона», — отмечается в сообщении.Для выезда в случае чрезвычайных ситуаций в «Мособлэнерго» сформировали около 350 бригад, в которые входят 1,4 тыс. человек. В их распоряжении 568 единиц спецтехники, в том числе более 140 передвижных дизельных электростанций.
Ранее в областном Минэнерго выпустили предостережение для жителей региона о запрете проникновения на территорию энергообъектов. К порче объектов электроснабжения россиян склоняют злоумышленники. Они могут предлагать деньги за выполнение их заданий или выдают себя за силовиков и принуждают к порче оборудования, выдавая это за «спецоперацию».
В министерстве напомнили, что следовать таким «указаниям» смертельно опасно: получить летальный разряд током на запретной территории можно, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, вмешательство в работу энергообъектов расценивается как теракт и чревато уголовным преследованием и длительным сроком лишения свободы. Поэтому об общении со злоумышленниками следует сразу сообщить в полицию или ФСБ по номеру: 8-800-224-22-22.