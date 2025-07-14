В Подмосковье с начала года стартовало более 400 строек

14 июля 2025, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

438 строек, подлежащих государственному надзору, началось на территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Информацию об этом пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области разметила в официальном Telegram-канале ведомства.





Больше всего в регионе начали строить котельных. В топ-3 вошли также жилые дома и промышленные объекты.





«За первые два квартала в регионе стартовало строительство 67 котельных, 57 многоквартирных домов и 33 промышленных объектов — заводов и цехов», — говорится в сообщении.