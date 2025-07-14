В Подмосковье с начала года стартовало более 400 строек
438 строек, подлежащих государственному надзору, началось на территории Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Информацию об этом пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области разметила в официальном Telegram-канале ведомства.
Больше всего в регионе начали строить котельных. В топ-3 вошли также жилые дома и промышленные объекты.
«За первые два квартала в регионе стартовало строительство 67 котельных, 57 многоквартирных домов и 33 промышленных объектов — заводов и цехов», — говорится в сообщении.Кроме того, начато строительство и реконструкция 24 линейных объектов — автодорог, мостов и пешеходных переходов. Стартовало также возведение десяти детских садов и четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами.
Главгосстройнадзор Московской области регулярно публикует информацию о строительстве в Подмосковье в своём Telegram-канале, а также на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, ведомство ведёт свой канал на Rutube.