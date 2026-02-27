В Подмосковье с начала года тестирование на ВИЧ прошли около 210 тысяч человек

27 февраля 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 210 человек сдали анализы на ВИЧ в Московской области с начала текущего года. Тестирование проводится бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Пройти тестирование на ВИЧ в регионе можно в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в специально отведённых для этого кабинетах в поликлиниках. Проводятся также регулярные выездные акции.





«Знать свой ВИЧ-статус — это значит заботиться о себе и о близких. Само тестирование на ВИЧ-инфекцию занимает минимум времени и не причиняет дискомфорт», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.