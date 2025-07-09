В Подмосковье с начала года установили более 5 тысяч камер «Безопасного региона»

09 июля 2025, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Свыше 5 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион» установили в Московской области за два квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





Общее число этих камер в Подмосковье составило более 155 тысяч.





«Видеокамеры устанавливают в общественных местах, в парках, во дворах, у входов в многоквартирные дома, а также на пешеходных переходах, перекрёстках и на крупных дорожных развязках», — говорится в сообщении.