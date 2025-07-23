В Подмосковье с начала года уже отремонтировали крыши 575 домов

23 июля 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье в рамках региональной программы капремонта с начала года отремонтировали кровли 575 многоквартирных домов. Крыши обновляют в 56 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Кровля – сложная конструкция, задача которой – надёжно защищать здание от дождя, снега, ветра и перепадов температур. В рамках капремонта не только заменяют старое покрытие, но и восстанавливают стропильную систему, утепляют, обновляют гидро- и пароизоляцию. Всё зависит от типа крыши – скатной или плоской, от технического состояния дома», – рассказали в ведомстве.