В Подмосковье с начала года уже отремонтировали крыши 575 домов
В Подмосковье в рамках региональной программы капремонта с начала года отремонтировали кровли 575 многоквартирных домов. Крыши обновляют в 56 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Кровля – сложная конструкция, задача которой – надёжно защищать здание от дождя, снега, ветра и перепадов температур. В рамках капремонта не только заменяют старое покрытие, но и восстанавливают стропильную систему, утепляют, обновляют гидро- и пароизоляцию. Всё зависит от типа крыши – скатной или плоской, от технического состояния дома», – рассказали в ведомстве.Проверить включение дома в программу капитального ремонта можно на сайте. Там же обозначены и сроки проведения работ.