В Подмосковье врачи извлекли пипетку из мочевого пузыря мужчины

11 ноября 2025, 11:20

Фото: Istock/Ekaterina Klishevnik

Красногорская больница выписала 45-летнего мужчину, которому извлекли пипетку из мочевого пузыря. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





Пациент поступил в медучреждение с жалобами на боль внизу живота. Обследование показало наличие в мочевом пузыре инородного тела. Врачи провели эндоскопическую операцию, чтобы извлечь предмет и оценить повреждения.

«К счастью, серьёзных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — сообщил заведующий урологическим отделением Пётр Сысоев.