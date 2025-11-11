В Подмосковье врачи извлекли пипетку из мочевого пузыря мужчины
Красногорская больница выписала 45-летнего мужчину, которому извлекли пипетку из мочевого пузыря. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пациент поступил в медучреждение с жалобами на боль внизу живота. Обследование показало наличие в мочевом пузыре инородного тела. Врачи провели эндоскопическую операцию, чтобы извлечь предмет и оценить повреждения.
«К счастью, серьёзных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — сообщил заведующий урологическим отделением Пётр Сысоев.Состояние пациента улучшилось после лечения. Мужчина не стал объяснять, как пипетка оказалась в организме.
