В Подмосковье врачи извлекли пипетку из мочевого пузыря мужчины

Фото: Istock/Ekaterina Klishevnik

Красногорская больница выписала 45-летнего мужчину, которому извлекли пипетку из мочевого пузыря. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Пациент поступил в медучреждение с жалобами на боль внизу живота. Обследование показало наличие в мочевом пузыре инородного тела. Врачи провели эндоскопическую операцию, чтобы извлечь предмет и оценить повреждения.

«К счастью, серьёзных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — сообщил заведующий урологическим отделением Пётр Сысоев.
Состояние пациента улучшилось после лечения. Мужчина не стал объяснять, как пипетка оказалась в организме.

Ольга Щелокова

