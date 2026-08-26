Жителям Подмосковья раскрыли подробности проведения выборов в Госдуму и Мособлдуму

26 августа 2026, 12:11

В сентябре в Подмосковье пройдут муниципальные выборы в четырех округах

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут проголосовать на избирательном участке, дистанционно в электронном формате или на дому, а в четырех городских округах одновременно состоятся муниципальные выборы.





Трехдневное голосование одобрила Центральная избирательная комиссия. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что такой формат делает участие в выборах удобнее для граждан и одновременно служит дополнительной мерой безопасности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единым днем голосования определено 20 сентября.



Избирательные участки в Московской области будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня избирателю потребуется предъявить паспорт.



При необходимости жители региона смогут проголосовать дистанционно с помощью ДЭГ. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и регистрация в системе в установленные сроки. В большинстве регионов заявления на участие в дистанционном голосовании принимаются с 3 по 14 сентября. Для жителей Москвы предварительная регистрация не требуется. ДЭГ будет доступно в течение всех трех дней выборов.



Если при дистанционном голосовании возникнут технические или иные проблемы, избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. При принятии решения проголосовать лично комиссия предварительно проверит, не был ли гражданин уже отмечен как проголосовавший дистанционно. Если такой отметки нет, избирателю выдадут бумажный бюллетень.



Еще один вариант предусмотрен для граждан, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на участок. В частности, проголосовать на дому смогут люди с инвалидностью, проблемами со здоровьем, а также граждане, ухаживающие за нуждающимися. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и подать устное или письменное заявление. Сделать это можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. После обращения представители комиссии приедут домой к избирателю и организуют голосование.



