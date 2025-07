Пожилой мужчина внезапно ожил после 45 минут остановки сердца

23 июля 2025, 13:17

NTK: пожилой британец ожил через 45 минут после остановки сердца

Фото: iStock/Nastco

Пожилой житель Великобритании вернулся к жизни после клинической смерти, которая длилась 45 минут. Об этом сообщает Need To Know (NTK).





По данным издания, у 64-летнего Стива Далтона произошел сердечный приступ, когда он помогал дочери обустраивать детскую площадку возле дома. Бригада скорой помощи три часа проводила реанимационные мероприятия, шесть раз применяла дефибриллятор, но запустить сердце так и не удалось. Вскоре мужчина оказался в больнице, где у него диагностировали увеличенное сердце. Родным пациента сказали, что шанс на выживание не превышает 2%, так как мозг необратимо поврежден.

«Мне пришлось позвонить сестре и сказать: «Папы больше нет». Мы были в этом уверены. Я не могу описать это чувство», — с ужасом вспоминает его дочь.