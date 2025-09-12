Врач спас пациента в коме, у которого хотели изъять органы
В США хирург в последний момент спас пациента в коме, которого готовили к изъятию внутренних органов, информирует CNN.
В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк оказался в больнице штата Миссури с ранением затылка. Через неделю ему должны были провести операцию по изъятию органов. На момент подготовки к операции сердце Ларри продолжало биться.
Семья не была уверена в целесообразности донорства, а сестры пациента утверждали, что он, находясь в медикаментозной коме, отзывается на их вопросы морганием или стуками по кровати. Однако в итоге Блэка начали готовить к операции.
Уточняется, что молодой нейрохирург, только начавший свою карьеру, вовремя появился в операционной и сумел изменить ход событий. Блэка снова поместили в реанимацию и прекратили использование седативных средств. Через несколько дней его состояние улучшилось, он начал разговаривать, а затем смог самостоятельно ходить.
Сейчас мужчина является музыкантом и отцом троих детей.
