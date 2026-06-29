В Подмосковье с начала лета промыли более 10,5 тыс. контейнерных площадок
10 548 площадок с баками для сбора мусора промыли в Московской области с начала лета. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Уборка включает промывку не только самих баков, но и прилегающей территории и ограждений. Всё это помогает справиться с неприятным запахом и предотвратить размножение бактерий.
«Больше всего площадок промыли в округе Коломна — 561. Втрое место по этому показателю занимает Раменский округ (533). На третьем месте округ Клин (471), на четвёртом — Люберцы (428), а замыкает пятёрку лучших округ Подольск (410)», — говорится в сообщении.Промывку контейнерных площадок будут проводить до конца тёплого сезона.