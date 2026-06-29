Достижения.рф

Команда из Раменского одержала победу на этапе Кубка футбольных мам

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Раменские спортсменки-любительницы стали чемпионками этапа Кубка футбольных мам, который проходил в минувшие выходные на стадионе «Глебовец» в Истре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Кубок объединяет активных женщин, стремящихся научиться играть в футбол.

«Мамы из Раменского округа показали в упорной борьбе чемпионский характер. В формате «Два тайма по десять минут, 5х5» они продемонстрировали отличную игру и слаженную командную работу. В итоге они завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.
В администрации округа футболисток поздравили с победой и пожелали дальнейших успехов.

Ранее сообщалось, что в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском открыли выставку, посвящённую достижениям местной больницы.
Лев Каштанов

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