Команда из Раменского одержала победу на этапе Кубка футбольных мам
Раменские спортсменки-любительницы стали чемпионками этапа Кубка футбольных мам, который проходил в минувшие выходные на стадионе «Глебовец» в Истре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Кубок объединяет активных женщин, стремящихся научиться играть в футбол.
«Мамы из Раменского округа показали в упорной борьбе чемпионский характер. В формате «Два тайма по десять минут, 5х5» они продемонстрировали отличную игру и слаженную командную работу. В итоге они завоевали золотые медали», — говорится в сообщении.В администрации округа футболисток поздравили с победой и пожелали дальнейших успехов.
Ранее сообщалось, что в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском открыли выставку, посвящённую достижениям местной больницы.