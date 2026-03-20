В Подмосковье с начала марта отремонтировали около 2000 лифтов

20 марта 2026, 18:05

оригинал Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около двух тысяч лифтов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с начала марта текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ответственность за состояние лифта несёт управляющая компания, а исправлением поломок занимаются 219 специализированных обслуживающих организаций.





«Самыми частыми причинами поломок является износ механизмов, нарушение правил эксплуатации, неисправность дверей и вандализм. Починить сломанный лифт мастера должны в течение суток», — говорится в сообщении.