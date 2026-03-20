Во Всероссийской ярмарке вакансий примут участие 120 подмосковных компаний
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства будет проходить в Московской области с 15 по 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
Участниками мероприятия станут 120 крупнейших областных работодателей.
«Работодатели Подмосковья представят на ярмарке не менее 1 600 вакансий — от стартовых позиций до предложений для высококвалифицированных специалистов и опытных управленцев в различных сферах, включая строительство, логистику, ритейл, ЖКХ, медицину и пр.», — рассказал глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.Ярмарка трудоустройства будет работать как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Очные встречи состоятся 15 апреля в Домодедове, 16 апреля в Ногинске и Подольске, а 17 апреля — в Мытищах. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.