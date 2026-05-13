В Подмосковье с начала мая оштрафовали 195 водителей за парковку во дворах

13 мая 2026, 17:48

195 автовладельцев, нарушивших правила парковки во дворах Московской области, получили штрафы с начала мая текущего года. Общая сумма взысканий составила 1 115 рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушителей помогли привлечь к ответу неравнодушные граждане, использующие приложение «Народный инспектор».





«163 зафиксированных нарушения связаны с парковкой на газонах, а ещё 32 — с размещением машины рядом с контейнерной площадкой и созданием препятствий для вывоза мусора. Штрафы для автовладельцев составляют от пяти до тридцати тысяч рублей», — говорится в сообщении.