В Подмосковье стартуют всероссийские соревнования «Коломенский лёд»

03 апреля 2026, 16:54

В Подмосковье пройдут XVI всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лёд» среди участников средних и старших возрастных групп. В турнире примут участие свыше 100 спортсменов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Мужчины и женщины старше 30 лет разыграют награды на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м. Для мужчин также предусмотрен забег на 10 000 м.



Как отметили организаторы, «Коломенский лёд» — это соревнования, где ветераны демонстрируют отличную физическую подготовку, регулярно обновляют личные рекорды и порой превосходят мировые достижения. Примером служит прошлогодний успех Сергея Логинова из Омской области: в возрастной категории 85 лет он показал результат выше мирового рекорда на дистанции 10 000 м.



Организаторами турнира выступают Союз конькобежцев России и Федерация конькобежного спорта Московской области.



Соревнования пройдут 4–5 апреля в Конькобежном центре «Коломна» в рамках федеральной программы «Спорт России». Турнир станет официальным завершением конькобежного сезона 2025–2026 годов.



