В Подмосковье с помощью ИИ выявили более 300 случаев безнадзорных животных

В Подмосковье система видеонаблюдения «Безопасный регион» с использованием технологий искусственного интеллекта помогает выявлять безнадзорных животных. Через 9,7 тысячи камер ИИ в режиме реального времени с точностью более 96% фиксирует случаи появления бродячих собак, включая целые стаи, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Алгоритмы автоматически определяют количество животных, фиксируют дату, время и адрес обнаружения.На сегодняшний день нейросеть зафиксировала более 300 таких случаев, включая 27 стай. Полученные данные оперативно передаются в профильные службы, что позволяет быстрее реагировать и эффективнее использовать ресурсы.