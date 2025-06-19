В Подмосковье с помощью ИИ выявили более 300 случаев безнадзорных животных

19 июня 2025, 11:28

оригинал Фото: istockphoto / AlxeyPnferov

В Подмосковье система видеонаблюдения «Безопасный регион» с использованием технологий искусственного интеллекта помогает выявлять безнадзорных животных. Через 9,7 тысячи камер ИИ в режиме реального времени с точностью более 96% фиксирует случаи появления бродячих собак, включая целые стаи, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.