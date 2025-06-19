В Подмосковье с помощью ИИ выявили более 300 случаев безнадзорных животных

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В Подмосковье система видеонаблюдения «Безопасный регион» с использованием технологий искусственного интеллекта помогает выявлять безнадзорных животных. Через 9,7 тысячи камер ИИ в режиме реального времени с точностью более 96% фиксирует случаи появления бродячих собак, включая целые стаи, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



Алгоритмы автоматически определяют количество животных, фиксируют дату, время и адрес обнаружения.На сегодняшний день нейросеть зафиксировала более 300 таких случаев, включая 27 стай. Полученные данные оперативно передаются в профильные службы, что позволяет быстрее реагировать и эффективнее использовать ресурсы.

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Дайана Хусинова

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