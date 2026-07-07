В Подмосковье с января модернизировали 17 объектов водоснабжения и канализации
17 объектов, входящих в системы водоснабжения и водоотведения Московской области, модернизировали с начала текущего года в рамках региональной госпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.
Общая стоимость реализации проектов составила 800 млн рублей. Улучшения коснулись свыше 35 тысяч жителей региона.
«Модернизацию завершили на 11 водозаборных узлах и станциях водоочистки. Кроме того, обновили почти пять с половиной километров сетей», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.Он добавил, что до конца текущего года модернизацию завершат на ещё 70 объектах. В результате качество коммунальных услуг улучшится для более чем 200 тысяч человек. Общий объём вложений в обновление систем ЖКХ в этом году оценивается в 12,4 млрд рублей.