В России могут расширить список потенциально опасных собак

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Рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом заявила ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, возглавляющая группу.
Сейчас к перечню опасных пород собак относятся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.
Выгул этих животных разрешен только на огороженных территориях владельца или с поводком и намордником.
13 марта сообщалось, что в Подмосковье за последние 4 года зарегистрировали почти 210 случаев нападения собак на детей. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.
Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.
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Выгул этих животных разрешен только на огороженных территориях владельца или с поводком и намордником.
«(Призываем) пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак. В текущем перечне 12 видов собак. Там отсутствуют ротвейлеры, алабаи», — отметила Останина.Она подчеркнула, что обновление списка направлено на минимизацию рисков для населения.
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13 марта сообщалось, что в Подмосковье за последние 4 года зарегистрировали почти 210 случаев нападения собак на детей. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.
Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.
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Мария Моисеева