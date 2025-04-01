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В России могут расширить список потенциально опасных собак

Депутат Останина предложила расширить перечень опасных пород собак
Фото: iStock/Peter D

Фото: iStock/Peter D

Рабочая группа при Госдуме по защите граждан от нападений животных предложила расширить список потенциально опасных пород собак. Об этом заявила ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, возглавляющая группу.
Сейчас к перечню опасных пород собак относятся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

Выгул этих животных разрешен только на огороженных территориях владельца или с поводком и намордником.

«(Призываем) пересмотреть и актуализировать перечень потенциально опасных собак. В текущем перечне 12 видов собак. Там отсутствуют ротвейлеры, алабаи», — отметила Останина.
Она подчеркнула, что обновление списка направлено на минимизацию рисков для населения.

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13 марта сообщалось, что в Подмосковье за последние 4 года зарегистрировали почти 210 случаев нападения собак на детей. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.

Эксперт Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.

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Мошенники начали предлагать «помощь» пострадавшим от аферистов
В МВД предупредили об обещающих якобы помочь пострадавшим от аферистов мошенниках
01 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники начали атаковать жертв финансовых афер через тематические чаты, предлагая «помощь» в возврате украденных средств. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.
Злоумышленники используют две схемы. Первая — поддельные юридические компании, обещающие вернуть деньги через суды или переговоры. Вторая — предложения от лица «посредников», которые якобы могут связаться с первоначальными аферистами и вернуть средства за комиссию.

В МВД подчеркивают, что такие предложения лишь усугубляют потери, а реального возврата денег не происходит.

«В любой из этих схем деньги никто не вернет», — заключили в ведомстве.
В МВД призвали граждан не доверять подобным сообщениям и обращаться исключительно в официальные органы.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ предложили увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток.

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МИД России предложил увеличить срок действия электронных виз для иностранцев
01 апреля 2025, 00:32

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Министерство иностранных дел России предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней, а разрешенный период пребывания — с 16 до 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к поправкам в закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ».
Система единых электронных виз, запущенная в августе 2023 года, за первый год выдала 541 тысячу разрешений, что составило 70% от общего числа выданных виз. В МИД отметили эффективность и востребованность этого инструмента.

Параллельно МВД ужесточает миграционный контроль: еще с февраля действует реестр контролируемых иностранных граждан, включающий 685 тысяч человек. Его цель — ограничить пребывание в стране лиц, нарушающих миграционные правила.

Ранее сообщалось, что Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного солдата.

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Сервис для контроля за числом сим-карт станет доступен на «Госуслугах» 1 апреля
На «Госуслугах» с 1 апреля 20.00 мск заработает сервис по проверке числа сим-карт
31 марта 2025, 23:11

Фото: iStock/Andrei Berezovskii

С 1 апреля в 20:00 на портале «Госуслуги» станет доступен сервис «Сим-карты», позволяющий россиянам проверять все номера, зарегистрированные на их имя. Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Новый функционал покажет количество и типы сим-карт у каждого оператора, исключая необходимость обращаться в компании отдельно. Также вводится лимит в 20 номеров на человека (гражданина России) — при его превышении абоненты обязаны отказаться от лишних до 1 ноября.

Это ограничение направлено на борьбу с мошенниками, массово использующими «серые» сим-карты для обзвона.

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«Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис «Сим-карты». (...) Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним», — сообщили в министерстве.
МВД и Госдума предупредили о возможных временных сбоях в первые часы после запуска, но подтвердили техническую готовность платформы.

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Диетолог развеял популярный миф о пользе грейпфрута
Диетолог Пристанский: грейпфрут не способствует нормализации веса
31 марта 2025, 18:46

Фото: iStock/5second

Грейпфрут — это результат скрещивания апельсина и помела. Он же считается источником витамина С, клетчатки, минералов и антиоксидантов. Считается, что грейпфрут помогает в нормализации веса, улучшает здоровье кожи, сосудов, кровообращения.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что грейпфрут стоит употреблять исключительно в меру.

«Противопоказан этот фрукт людям с повышенной кислотностью. Но если есть какая-то проблема, связанная с потреблением технических продуктов, сначала обязательно к врачу», — объяснил эксперт.

По его словам, с точки зрения наполнения витамином С любой цитрусовый, включая грейпфрут, полезен, однако насчет нормализации веса есть некоторые сомнения.

«Это очень старый, добрый миф, связанный с маркетингом. История такова, что в 100 граммах грейпфрута, если его очистить от кожуры, содержится примерно 42−44 килокалории. Для его сжигания и получения из него питательных веществ наше тело тратит больше 50−60 килокалорий, и якобы грейпфрут обладает так называемой отрицательной калорийностью. Но, к сожалению, такого не бывает», — поделился диетолог.

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Эксперт Росреестра назвала главные правила, как обезопасить себя при сделках с недвижимостью
Эксперт Росреестра Скрябина: при покупке недвижимости запросите данные с Госуслуг
31 марта 2025, 18:02

Фото: iStock/fizkes

Сфера недвижимости — одна из самых уязвимых с точки зрения мошеннических схем и различных афер.
Начальник отдела координации и анализа деятельности в учётно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Московской области Ольга Скрябина в беседе с «Радио 1» ответила на главные вопросы о способах защиты личной информации и недвижимости.

Основные риски при совершении сделок с недвижимостью


«На сегодняшний день мы работаем и живем в таких условиях, когда мошенники, используя все способы отъема нашей недвижимости, действуют изощренно. Поэтому с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, мы можем, не выходя из дома и даже не вставая с кровати, произвести отчуждение нашего объекта недвижимости. И эта простота и лёгкость ведет к очень серьезным правовым последствиям», — поделилась эксперт.

Защита прав — отметка о невозможности перехода прав без личного участия


Отметку о невозможности перехода прав без личного участия нужно делать самому, обратившись в МФЦ, в Росреестр через личный кабинет правообладателя, на портале Госуслуг. Если от вашего имени придет иное лицо, то документы вернутся без рассмотрения. Наличие этой отметки всегда необходимо проверять.


Как проверить отметку о невозможности перехода прав без личного участия


Когда вы покупаете недвижимость, нужно, чтобы продавец при вас запросил выписку о своих правах, открыв при этом портал Госуслуг или личный кабинет правообладателя. Придет выписка с его паспортными данными и СНИЛСом. На выписке будет QR-код, можно через него проверить подлинность.

Стоит ли паниковать, получив сведения о запросе третьих лиц по объекту недвижимости?


Вы, как правообладатель, можете задать вопрос и в течение трех рабочих дней получить список лиц, которые интересовались вашим объектом недвижимости. Если там есть ряд изъятий и если вашим объектом интересуются органы следствия, они в этот список включены не будут, потому что таков на сегодняшний день закон. Если вам стали поступать непонятные звонки, предложения, то лучше заказать такую справку и не паниковать.

Что такое личный кабинет правообладателя, можно ли доверять таким сведениям?


Каждый правообладатель должен внимательно отнестись к тем сведениям, которые о нем содержатся в едином государственном реестре недвижимости. В заявительном порядке можно в МФЦ или через портал Госуслуг внести адрес своей электронной почты и актуальный мобильный телефон, для того, чтобы в случае, если происходят какие-то действия с объектом, была возможность связаться.


Что делать если звонят из Росреестра? Как убедиться, что это не мошенники?


Со звонками по мобильному телефону нужно быть аккуратным. Если вам позвонили из Росреестра, представились регистратором прав, то по телефону нельзя ничего сообщать. Необходимо пойти либо в МФЦ, либо в ближайший территориальный отдел управления Росреестра по вашему региону.

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