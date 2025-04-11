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В Подмосковье с января выдали около тысячи подарочных наборов для новорождённых

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти тысячу подарочных наборов для мам и малышей «Я родился в Подмосковье» выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В подарочном наборе собрано более 50 самых необходимых предметов, включая средства гигиены, косметику, постельное бельё, одежду и игрушки. Выбрав подарочный набор, будущая мама может больше времени уделить подготовке к родам, посвятить время себе», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Получить подарочный набор могут граждане России, чей ребёнок зарегистрирован в одном из подмосковных отделений ЗАГС. Набор по желанию родителей может быть заменён на выплату в размере 20 тысяч рублей.

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Волонтёров из Подольска наградили за плетение маскировочных сетей
11 апреля 2025, 16:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Волонтёры подмосковного отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Вера Гладич и Светлана Субботина из Подольска получили медали «За безупречную службу» I степени за плетение маскировочных сетей для нужд СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Заслуженные награды активисткам вручил по поручению главы Подольска Григория Артамонова председатель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков.

«После того, как началась специальная военная операция, решили внести свою лепту. Мы нашли себя в том, что плетём сети. Наш труд спасает жизнь бойцов», — сказала Светлана Субботина.
Активистки трудятся каждый день. Кроме того, они обучают плетению всех желающих. С 2022 года женщины сплели уже десять квадратных километров маскировочных сетей.

Ранее сообщалось, что волонтёры Московской области могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны региональных властей, включая выплату грантов и стипендий, страхование жизни, а также организационную, консультативную, методическую и информационную поддержку. Подробная информация об этом размещена по ссылке.

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Жителей Подмосковья пригласили к участию в конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами»
Международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами» проводится до 12 июня
11 апреля 2025, 16:20

Фото: iStock/Anastasiia Burlakova

Минэкономразвития России и Фонд «Центр стратегических разработок» запустили Международный конкурс видеороликов «Россия твоими глазами», который проводится с 24 февраля по 12 июня 2025 года.
Целью конкурса является повышение интереса к обширному туристическому разнообразию России среди внутренней и зарубежной аудитории путём сбора и демонстрации видеороликов о путешествиях по стране.

Отбор победителей будет осуществляться в восьми номинациях: «Гастрономические традиции», «Культурное наследие», «Лицо города», «Народы России», «Невероятная Россия», «От Калининграда до Камчатки», «Профессиональный ракурс» и «Яркие события».

В призовой фонд войдут подарки от экспертного жюри.

Принять участие в конкурсе могут все россияне, включая жителей Московской области, а также жители других государств, путешествующие по России.

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Глава Павловского Посада Семёнов обсудил со студентами спорт и благоустройство
11 апреля 2025, 16:17

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов ответил на вопросы студентов местного техникума. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отметил Семёнов, ему приятно видеть, что ребята интересуются спортом и культурой. Он рассказал, как развиваются спортшколы, строятся новые площадки и зоны отдыха. Так, в техникуме тренируется сильная команда по мини-футболу, которой не хватило совсем немного очков, чтобы попасть во Всероссийскую лигу. Ребята не сдаются и нацелены на результат.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Обсуждали и такие вопросы, как строительство велодорожек, благоустройство дворов и общественных территорий. А студентка, отец которой сейчас находится в зоне спецоперации, спросила, как округ помогает тем, кто защищает Родину. Семёнов рассказал о регулярных гуманитарных поездках и заверил, что, если семье девушке требуется помощь, она её получит.
«Я хотел донести до ребят одну важную мысль: путь каждого человека — это прежде всего его собственный выбор. Не нужно искать причины неудач вовне. Оглянитесь на себя, на свои действия и решения. Мы живем в стране возможностей, где важно не бояться идти вперед. Всё зависит от нас», – сказал Семёнов.
По его словам, такие встречи убеждают, что у молодёжи есть стремление и силы двигаться вперёд.

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В девяти округах Подмосковья починили дорожные ограждения
11 апреля 2025, 16:06

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения были отремонтированы на улице Высоковольтная в Дмитрове, на улице Московская во Фрязине, на Новом бульваре в Долгопрудном, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Туполева в Жуковском, на Каширском шоссе в Домодедове и на Фряновском шоссе в Щёлкове», — говорится в сообщении.
Кроме того, в порядок привели ограждения в селе Чулки-Соколово городского округа Зарайск и в деревне Детково городского округа Чехов.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится на выходных
11 апреля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с вечера пятницы, 11 апреля, до раннего утра понедельника, 14 апреля, из-за ремонтно-путевых работ на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Работы будут проводиться с 22:00 11 апреля до 5:00 14 апреля. В этот период часть поездов МЦД-3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ипподром отменят, а некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Сходни и Химки. Днём интервалы между электричками увеличатся до получаса, а после 20:00 — до 40 минут», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в приложении «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#ленинградское направление
#электрички
#железная дорога
#поезда
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