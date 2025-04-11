В Подмосковье с января выдали около тысячи подарочных наборов для новорождённых

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти тысячу подарочных наборов для мам и малышей «Я родился в Подмосковье» выдали в регионе с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В подарочном наборе собрано более 50 самых необходимых предметов, включая средства гигиены, косметику, постельное бельё, одежду и игрушки. Выбрав подарочный набор, будущая мама может больше времени уделить подготовке к родам, посвятить время себе», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Получить подарочный набор могут граждане России, чей ребёнок зарегистрирован в одном из подмосковных отделений ЗАГС. Набор по желанию родителей может быть заменён на выплату в размере 20 тысяч рублей.
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