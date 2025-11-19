В Подмосковье школьник хотел поджечь кинотеатр по заказу «украинских кураторов»
В Одинцово правоохранители задержали 16-летнего подростка, который собирался устроить пожар в кинотеатре «Юность». Как сообщает Telegram-канал Mash, за этим стояли украинские мошенники, выдававшие себя за сотрудников спецслужб.
По информации источника, ранее подростка заставили поджечь военторг на Можайском шоссе с ущербом около 35 млн рублей и релейный шкаф. Следующей целью должен был стать кинотеатр в ТРЦ «Авиапарк», где мальчик планировал поджог во время сеанса детского фильма «Яга на нашу голову».
Оперативники ФСБ перехватили школьника по дороге с канистрой бензина в руках. Против него возбудили уголовное дело о теракте. Подростка поместили в следственный изолятор.
