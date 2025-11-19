В Подмосковье школьник хотел поджечь кинотеатр по заказу «украинских кураторов»

19 ноября 2025, 11:59

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В Одинцово правоохранители задержали 16-летнего подростка, который собирался устроить пожар в кинотеатре «Юность». Как сообщает Telegram-канал Mash, за этим стояли украинские мошенники, выдававшие себя за сотрудников спецслужб.