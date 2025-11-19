В Магадане экс-преподаватель и оккультист получил срок за выращивание конопли

19 ноября 2025, 11:34

Фото: iStock/Rawf8

Суд в Магадане приговорил Сергея Кармазова, бывшего преподавателя местного политехникума, к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном культивировании конопли и переработке наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости.