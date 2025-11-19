В Магадане экс-преподаватель и оккультист получил срок за выращивание конопли
Суд в Магадане приговорил Сергея Кармазова, бывшего преподавателя местного политехникума, к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в незаконном культивировании конопли и переработке наркотических веществ, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошёл ещё в январе 2025 года, когда преподаватель попытался привлечь студентов к оккультному ритуалу — жертвоприношению быка за зачет. Завершить его ему не удалось, хотя мужчина просил полицейских дать ему возможность закончить обряд. По информации правоохранителей, Кармазов ранее практиковал подобные ритуалы и являлся сторонником шаманизма.
Во время обыска в частном доме родственника преподавателя полицейские обнаружили две комнаты для выращивания конопли. Всего изъяли 35 кустов и несколько больших пакетов с марихуаной, а также зафиксировали попытку сбыта более четырёх килограммов наркотического вещества. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.
