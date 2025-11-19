Воспитатели российского детского сада устроили пьянку на работе

19 ноября 2025, 11:38

В Челябинске родители обвинили воспитателей детсада в пьянстве на работе

Фото: Istock/petrenkod

В Челябинске родители воспитанников детского сада «Белочка» заявили, что воспитатели употребляют алкоголь на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.