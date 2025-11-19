Воспитатели российского детского сада устроили пьянку на работе
В Челябинске родители воспитанников детского сада «Белочка» заявили, что воспитатели употребляют алкоголь на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал 31tv.ru.
Одна из мам стала свидетельницей застолья педагогов. В тот день детский сад не принимал детей. Женщина утверждает, что сотрудники позволяли себе выпивать и раньше. По её словам, до этого с бутылкой алкоголя заметили работника котельной.
Воспитатели пояснили, что выпивают только после окончания рабочего дня, и дети этого не видят. Руководство учреждения оштрафовало педагогов. Инициативная группа родителей направила заявление в прокуратуру.
Ранее сообщалось о происшествии в уральском детдоме, где заведующая разрешала старшим воспитанникам избивать младших.
