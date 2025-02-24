В Подмосковье штрафы за перевозку и сброс стройотходов превысили 5 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Общая сумма штрафов за нелегальную перевозку и сброс строительных отходов в Московской области с начала года составила более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«С 1 января по 20 февраля 2025 года с использованием камер фото- и видеофиксации было вынесено 115 постановлений о назначении административных наказаний, из них 85 постановлений по статье областного административного кодекса «Нарушение порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области» почти на 4 миллиона рублей и 30 постановлений по статье федерального кодекса «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» на общую сумму более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.Глава Минэкологии Подмосковья Павел Бида подчеркнул, что активная работа по борьбе с нелегальным размещением строительных отходов в регионе продолжается.
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