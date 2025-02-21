Собственников земли на юге Подмосковья призвали соблюдать правила обращения с отходами

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели проверку нескольких земельных участков в Ленинском и Раменском городских округах после поступления информации о возможном незаконном размещении отходов, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В результате контрольных мероприятий нарушения подтвердились. В Раменском на 4-м километре Донинского шоссе был обнаружен септик, рядом с которым зафиксированы следы разлива неочищенных сточных вод. Этот участок принадлежит частному лицу.
В Ленинском округе выявлено незаконное складирование отходов на двух земельных участках, которые принадлежат двум женщинам — одной жительнице Москвы и одной местной жительнице.
По итогам проверки всем троим владельцам земельных участков были вынесены предостережения о необходимости соблюдения обязательных требований. Владелицы участков в Ленинском округе после беседы с инспекторами уже начали вывоз отходов и планируют завершить работы до конца месяца.
Ранее Минэкологии Московской области сообщало о проведении претензионной работы по факту незаконного размещения строительных отходов на трех участках в деревне Коробово Ленинского округа. Ущерб в этом случае оценили почти в 2 миллиона рублей.
Гостехнадзор обнаружил несколько фальшивых удостоверений тракториста-машиниста
Жителям Подмосковья рассказали как правильно утилизировать лампы
Подмосковные школы приёмных родителей окончили более 30 тысяч человек
В Ленинском округе выявлено незаконное складирование отходов на двух земельных участках, которые принадлежат двум женщинам — одной жительнице Москвы и одной местной жительнице.
По итогам проверки всем троим владельцам земельных участков были вынесены предостережения о необходимости соблюдения обязательных требований. Владелицы участков в Ленинском округе после беседы с инспекторами уже начали вывоз отходов и планируют завершить работы до конца месяца.
Ранее Минэкологии Московской области сообщало о проведении претензионной работы по факту незаконного размещения строительных отходов на трех участках в деревне Коробово Ленинского округа. Ущерб в этом случае оценили почти в 2 миллиона рублей.
Читайте также:
Гостехнадзор обнаружил несколько фальшивых удостоверений тракториста-машиниста
Жителям Подмосковья рассказали как правильно утилизировать лампы
Подмосковные школы приёмных родителей окончили более 30 тысяч человек
Дайана Хусинова