В Подмосковье штрафы за сброс мусора вне баков составили около 4 млн рублей

25 февраля 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

446 случаев сброса мусора, в том числе строительного и крупногабаритного, из автомобилей вне баков, зафиксировали в Московской области с начала текущего года. Общая сумма штрафов за это нарушение составила 3 миллиона 890 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Вычислить нарушителей помогают камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками. Они фиксируют номер машины, из которой выбросили мусор.





«Случаи нарушений отметили, в частности, на Российской улице в Можайске, на улице Чкалова в Жуковском, на Новослободской улице в Серпухове, в деревне Обушково под Истрой и на улице Толмачева в Ивантеевке», — говорится в сообщении.