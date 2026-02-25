В Подмосковье штрафы за сброс мусора вне баков составили около 4 млн рублей
446 случаев сброса мусора, в том числе строительного и крупногабаритного, из автомобилей вне баков, зафиксировали в Московской области с начала текущего года. Общая сумма штрафов за это нарушение составила 3 миллиона 890 тысяч рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вычислить нарушителей помогают камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками. Они фиксируют номер машины, из которой выбросили мусор.
«Случаи нарушений отметили, в частности, на Российской улице в Можайске, на улице Чкалова в Жуковском, на Новослободской улице в Серпухове, в деревне Обушково под Истрой и на улице Толмачева в Ивантеевке», — говорится в сообщении.Штраф за сброс отходов из машины вне бака для физлиц составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — до 200 тысяч рублей.