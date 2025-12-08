В Подмосковье скорректировали работу пяти светофоров и установили один новый

08 декабря 2025, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оптимизацию дорожного движения провели на пяти участках подмосковных дорог за счёт светофоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В частности, специалисты Мосавтодора установили один новый светофор, а сотрудники Центра безопасности дорожного движения региона откорректировали работу пяти имеющихся.





«Новый светофор с вызывными кнопками заработал рядом с остановкой «Митькино» в Дмитровском округе», — говорится в сообщении.