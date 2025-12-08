В Подмосковье скорректировали работу пяти светофоров и установили один новый
Оптимизацию дорожного движения провели на пяти участках подмосковных дорог за счёт светофоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В частности, специалисты Мосавтодора установили один новый светофор, а сотрудники Центра безопасности дорожного движения региона откорректировали работу пяти имеющихся.
«Новый светофор с вызывными кнопками заработал рядом с остановкой «Митькино» в Дмитровском округе», — говорится в сообщении.Кроме того, режим переключения сигналов изменили на перекрёстке Проектируемых проездов 5538 и 5542 в посёлке Развилка Ленинского округа, на пересечении улицы Чехова с Егорьевским шоссе в люберецком посёлке Красково, на перекрёстке Пенягинского шоссе с улицей Знаменская в Красногорске и на Дмитровском шоссе у остановки «Покров» в подольском селе Покров.