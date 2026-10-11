В Подмосковье скосили борщевик на площади более двух тысяч гектаров

11 октября 2026, 18:03

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В Московской области завершилась масштабная кампания по борьбе с борщевиком Сосновского. Об этом сообщил комитет лесного хозяйства МО.







Работы по скашиванию опасного инвазивного растения охватили свыше двух тысяч гектаров земель лесного фонда, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Большую часть из них выполнили специалисты ГАУ МО «Мособллес». Лидерами по площади обработки стали Истринский, Клинский и Звенигородский филиалы.



В ведомстве отметили, что химические препараты в защитных лесах применять запрещено законом. В связи с этим с борщевиком борются исключительно механически: растение трижды скашивают до начала цветения с интервалом в три-четыре недели.



В марте этого года в силу вступили изменения в лесное законодательство. Теперь собственники участков и лица с публичным сервитутом обязаны предотвращать распространение опасных инвазивных растений, в том числе борщевик Сосновского и клен ясенелистный. За бездействие по статье 8.7 КоАП гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч, юридическим — от 400 до 700 тысяч.