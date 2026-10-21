Вакцинацию от гриппа в Московской области прошли более 407 тысяч детей
Свыше 407 тысяч детей получили прививки от гриппа в рамках сезонной подмосковной кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Вакцинация проводится бесплатно. Получить прививку юные жители области могут в своей детской поликлинике. Кроме того, мобильные медицинские бригады приезжают в школы и детские сады.
«Такой вариант очень удобен для родителей: им не приходится выкраивать время, чтобы сводить ребёнка на прививку», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Перед вакцинацией детей осматривает терапевт. Прививки делают только в том случае, если нет противопоказаний и имеется разрешение родителей.
Записаться на вакцинацию в поликлинике можно по телефону 122, через приложение «Добродел Здоровье», портал госуслуг «Здоровье» или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.