Врач рассказала о пользе растворимого кофе
Врач Кашух: растворимый кофе бодрит и улучшает пищеварение
Растворимый кофе помогает взбодриться, однако чрезмерное употребление может вызвать тревожность, нервозность и головную боль. Об этом предупредила гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По словам эксперта, растворимый кофе проходит дополнительную обработку: измельчение, заваривание и высушивание экстракта.
«Влияние этого напитка на пищеварение неоднозначно. С одной стороны, он стимулирует выработку желудочного сока, что может улучшить переваривание пищи, особенно белковой. С другой стороны, кофеин, который содержится в растворимом кофе, может вызвать неприятные симптомы со стороны желудка и кишечника», — отметила Кашух в беседе с RT.
Она уточнила, что растворимый кофе не стоит пить натощак, поскольку повышается вероятность развития язвенной болезни, изжоги. Кроме того, кофеин повышает артериальное давление и увеличивает ЧСС.
Кашух добавила, что этот напиток содержит антиоксиданты, а также способен повысить внимание, придать энергию и бодрость.
В свою очередь исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru», что две чашки кофе в день снижают риск возникновения цирроза печени.
«В целом кофе для печени полезен. Две чашки кофе в день примерно вдвое снижают риск развития цирроза печени, а также помогают бороться с фиброзом. Но нельзя изолированно брать цирроз и фиброз и говорить всем пациентам: "Пейте кофе"», — пояснила Дианова.
По ее словам, у людей с проблемами печени часто присутствуют сопутствующие заболевания со стороны сердца и сосудов. В этом случае можно пить одну чашку кофе в день с растительным молоком.