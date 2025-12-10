В Подмосковье снизилось число эвакуированных на штрафстоянку машин

10 декабря 2025, 13:12

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

С улиц Московской области на минувшей неделе эвакуировали за нарушение правил остановки и стоянки 4362 автомобиля — на 19 меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Машины эвакуируют из зоны действия запрещающих знаков, а также если их припарковали слишком близко к пешеходному переходу или на остановке общественного транспорта.





«Больше всего автомобилей эвакуировали на прошлой неделе в округе Красногорск — 519. Второе место недельного антирейтинга занимает округ Химки с 435 машинами-нарушителями. На третьем месте Мытищи, где на штрафные стоянки увезли 350 автомобилей, на четвёртом — Балашиха (277), а на пятом — Люберцы (268)», — говорится в сообщении.