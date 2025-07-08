В Подмосковье снизилось число нарушителей правил остановки и стоянки машин
С улиц Московской области за минувшую неделю было эвакуировано 3 тысячи 885 автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки. Это на 173 машины меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Больше всего машин на прошлой неделе эвакуировали в округе Красногорск — 409. Второе место недельного антирейтинга заняли Мытищи, где эвакуировали 352 машины. Третьим стал Ленинский округ (326 эвакуированных автомобилей), четвёртым — округ Химки (эвакуированы 283 машины). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, откуда на штрафстоянки увезли 274 автомобиля-нарушителя.«Эвакуаторы увозят на штрафные стоянки машины, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков и знака «Стоянка для инвалидов» (если на это нет оснований), во втором ряду, перед автобусной остановкой, а также на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится эвакуированная в Подмосковье машина, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».