В Подмосковье снизилось число нарушителей правил остановки и стоянки машин

08 июля 2025, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

С улиц Московской области за минувшую неделю было эвакуировано 3 тысячи 885 автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки. Это на 173 машины меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





