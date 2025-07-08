Маршрутка опрокинулась в кювет в Подмосковье, есть пострадавшие
В Подмосковье маршрутка опрокинулась в кювет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что авария произошла в Ступино. Пассажирский автобус перевернулся в районе деревни Старая Ситня. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате произошедшего пострадали 15 пассажиров. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Ею будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
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