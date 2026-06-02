В Подмосковье собрали уже более 120 тысяч наказов для Народной программы ЕР
Свыше 120 тысяч предложений внесли жители Московской области для будущей Народной программы «Единой России». Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на форуме «Подмосковье. Есть результат!», где партия и власти региона подводили итоги работы за пять лет, сообщает пресс-служба ЕР.
Наказы собирают в муниципальных приёмных «Единой России», в ходе встреч кандидатов с работниками областных предприятий, жителями микрорайонов и сёл.
«Проводятся также отраслевые встречи: профессиональные сообщества региона также выработают по каждой теме свои предложения в новую программу. Идет глубокая экспертная проработка каждого направления — от экономики до экологии и демографии», — отметил Брынцалов.Он добавил, что Народную программу, с которой «Единая Россия» шла на выборы в 2021 году, удалось выполнить почти на 100%. В частности, за пять лет в регионе капитально отремонтировали 245 школ и 97 детсадов и построили 166 школ и 167 дошкольных учреждений.
Приём предложений для Народной программы проводится во всех отделениях «Единой России», а также по телефону 8 800 200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.