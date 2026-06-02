В Подмосковье собрали уже более 120 тысяч наказов для Народной программы ЕР

Игорь Брынцалов

Свыше 120 тысяч предложений внесли жители Московской области для будущей Народной программы «Единой России». Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на форуме «Подмосковье. Есть результат!», где партия и власти региона подводили итоги работы за пять лет, сообщает пресс-служба ЕР.





Наказы собирают в муниципальных приёмных «Единой России», в ходе встреч кандидатов с работниками областных предприятий, жителями микрорайонов и сёл.





«Проводятся также отраслевые встречи: профессиональные сообщества региона также выработают по каждой теме свои предложения в новую программу. Идет глубокая экспертная проработка каждого направления — от экономики до экологии и демографии», — отметил Брынцалов.