В Подмосковье составили топ-3 округов по отправке машин на штрафстоянки

02 июля 2025, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 94 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за первые шесть месяцев текущего года. О том, в каких округах увезли на штрафные стоянки больше всего машин, рассказали в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Больше всего машин за минувшие полгода эвакуировали в Ленинском городом округе — 9,5 тыс. автомобилей. На втором месте оказался округ Красногорск, где на штрафстоянки попали 9,3 тыс. машин. А замыкает топ-3 округ Мытищи: там за шесть месяцев эвакуировали 8,2 тыс. машин», — говорится в сообщении.