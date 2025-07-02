В Новокузнецке пьяный водитель «Мерседеса» врезался в микроавтобус
Ранним утром в Новокузнецке «Мерседес» на полной скорости врезался в припаркованный микроавтобус, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Сiбдепо».
«28-летнйи водитель «Мерседес» совершил наезд на стоящее транспортное средство марки "Тойота"», — рассказал изданию представитель отдела пропаганды ГИБДД.
Отмечается, что мужчина не пострадал, однако микроавтобус превратился в груду искорёженного металла.
Тем временем в один человек погиб при ДТП на 33 км МКАД, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служба Госавтоинспекции.
«Водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW движущемся в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что 26-летний водитель автомобиля Volkswagen получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.