В Новокузнецке пьяный водитель «Мерседеса» врезался в микроавтобус

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Ранним утром в Новокузнецке «Мерседес» на полной скорости врезался в припаркованный микроавтобус, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Сiбдепо».



«28-летнйи водитель «Мерседес» совершил наезд на стоящее транспортное средство марки "Тойота"», — рассказал изданию представитель отдела пропаганды ГИБДД.

Отмечается, что мужчина не пострадал, однако микроавтобус превратился в груду искорёженного металла.

Тем временем в один человек погиб при ДТП на 33 км МКАД, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-служба Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем FAW движущемся в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 26-летний водитель автомобиля Volkswagen получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0