В Луховицах спасатели разблокировали водителя, зажатого в смятой в ДТП кабине

02 июля 2025, 12:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Попутное столкновение двух грузовиков произошло на 135-м километре федеральной трассы «Урал» — на въезде в город Луховицы со стороны Рязани. Водителя врезавшейся машины зажало смятыми конструкциями кабины, ему на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожпаса.







«О ДТП в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие спасатели отключили аккумуляторы грузовиков, чтобы от искры не загорелось топливо, а затем при помощи гидравлических инструментов аккуратно разблокировали водителя и передали его бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.