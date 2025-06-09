В Серпухове во второй раз провели фестиваль «Сказка Град»

09 июня 2025, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Состоявшийся в парке им. Олега Степанова в Серпухове фестиваль «Сказка Град» объединил детей и взрослых. Он прошёл во второй раз, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие собрало в парке героев известных сказок, чтобы приблизить каждого гостя к культурно-историческому наследию страны. В этом году фестиваль был посвящён «Тайне Цветодива» – загадочного цветка, который распускается раз в год, в ночь летнего солнцестояния.

Программа фестиваля включала мастер-классы промыслов и ремёсел от рукодельниц, творческие конкурсы, музыкальный спектакль «Сказка о Царевне Несмеяне», состязания богатырей и другие активности. Гостей также ждали концерт творческих коллективов округа, хоровод-флешмоб в конкурсных костюмах. Завершился праздник сказки световым шоу», – отметили в администрации.