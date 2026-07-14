В Подмосковье состоится летняя конференция проекта «Профразвитие»
Летняя конференция проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» будет проходить с 18 по 20 августа в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Принять участие в конференции смогут старшекурсники, выпускники вузов и HR-специалисты.
«Карьеру нельзя построить по универсальной инструкции. Но можно создать среду, где молодые люди начинают лучше понимать себя, рынок труда и ожидания работодателей. Именно такую возможность даёт проект «Профразвитие». Летняя конференция является одним из ключевых событий проекта, которого каждый год ждут и молодые специалисты, и работодатели. Именно здесь встречаются амбиции, энергия и желание развиваться с одной стороны, а с другой экспертность, опыт и готовность компаний инвестировать в молодых профессионалов», — сказал директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.Подробная информация о конференции размещена на официальном сайте мероприятия. Там же принимаются заявки на участие. Регистрация открыта до 27 июля.