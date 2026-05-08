В Подмосковье состоится заседание Клуба осознанных отцов

08 мая 2026, 15:38

Очередная встреча Клуба осознанных отцов состоится в Московском областном перинатальном центре во вторник, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Специалисты побеседуют с собравшимися о партнёрских родах, первых днях жизни ребёнка и об эмоциональной поддержке семьи. Кроме того, мужчинам объяснят, как правильно держать и пеленать младенца и расскажут о технике безопасности.





«Прежде чем идти на партнёрские роды, мне хотелось пройти краткий «курс молодого отца». Изначально планировал прослушать только часть лекций о самом процессе родов, но в итоге, уже став отцом, продолжаю посещать встречи и всегда узнаю что-то новое», — рассказал один из членов клуба Линар Сулейманов.