В Подмосковье состоялось прощание с создателем крылатых ракет Леоновым

08 апреля 2026, 16:38

Прощание с конструктором и разработчиком комплексов крылатых ракет, генеральным директором «НПО машиностроения», Героем Труда России, Почётным гражданином Московской области Александром Леоновым состоялось в Реутове. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Глава региона отметил вклад Леонова в обеспечение безопасности России, а также его заботу о родном предприятии.





«Для Подмосковья уход Александра Георгиевича — это тяжелая, невосполнимая потеря. (…) Он воспитывал новые поколения инженеров, свято чтил традиции и ветеранов машиностроения, участвовал в общественной жизни, помогал развивать городскую инфраструктуру (…) Вечная и светлая память», — написал Андрей Воробьёв на своём канале в мессенджере МАХ.