Галлямов извинился за сравнение Загитовой с актрисой

02 июня 2025, 18:17

Александр Галлямов извинился перед Загитовой за свои высказывания

Фото: Istock/Artur Didyk

Александр Галлямов, чемпион мира по фигурному катанию, принес извинения олимпийской чемпионке Алине Загитовой за свои ироничные высказывания в ее адрес. Спортсмен, известный своими шутливыми комментариями в социальных сетях, признал, что был неправ в своих оценках.





Реакцией Галлямова на фотосессию Загитовой, где она предстала в закрытом платье и с покрытой головой, стало сравнение с актрисой Натали Портман, которое он сопроводил фразой «Попадание — 100» в своем Telegram-канале. Сейчас же фигурист выразил надежду на примирение и записал видеообращение, в котором попросил прощения у Загитовой.





«Я был во многих моментах неправ. Надеюсь, нам удастся встретиться, все обсудить и, наверное, наш разговор просто как-то начался не очень правильно», — цитирует ТАСС слова Галлямова.

