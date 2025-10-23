В Подмосковье сотрудник ЧОП украл продукты из магазина, который охранял
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Охранник магазина в селе Булатниково Ленинского городского округа попался на краже продуктов из торгового зала. Вороватого работника задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
Сигнал тревоги поступил правоохранителям из известного супермаркета.
«Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что 59-летний сотрудник ЧОП, охранявший этот магазин, в течение рабочего дня забирал оттуда сладости, упаковки орехов разных сортов, рыбные и мясные изделия на общую сумму около десяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.Охранник выносил украденное через служебный выход и складывал в свою машину. Эти действия зафиксировала видеокамера.
Росгвардейцы задержали охранника и передали полиции для дальнейшего разбирательства.