Пьяный водитель без прав пытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии

23 октября 2025, 10:15

Фото: iStock/Chalabala

В ночь на четверг в столице Румынии произошёл инцидент у здания российского посольства. Как сообщает телеканал Digi24, пьяный мужчина на автомобиле Toyota Camry пытался протаранить ворота дипмиссии.