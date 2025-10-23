Пьяный водитель без прав пытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии
В ночь на четверг в столице Румынии произошёл инцидент у здания российского посольства. Как сообщает телеканал Digi24, пьяный мужчина на автомобиле Toyota Camry пытался протаранить ворота дипмиссии.
Инцидент произошёл в Бухаресте около 3:15 по местному времени.
Сотрудники охраны успели заблокировать транспортное средство и вызвали полицию. Водитель пытался скрыться, но его оперативно задержали на месте происшествия. Позднее правоохранители установили, что за рулём находился 53-летний стоматолог Богдан Мэтушою, лишённый водительских прав.
По данным полиции, в момент происшествия мужчина находился под воздействием наркотических веществ – экспертиза выявила в его крови следы двух видов наркотиков. В результате произошедшего никто не пострадал, серьёзных повреждений объекту действия водителя не нанесли.
Румынская жандармерия подчеркнула, что безопасность дипломатического представительства не находится под угрозой. Сейчас ведётся расследование, устанавливаются мотивы преступления.
Читайте также: