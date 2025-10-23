Появились новые подробности о семье Усольцевых

23 октября 2025, 10:02

Версия о побеге Усольцева с семьёй из-за гостайны маловероятна

Фото: iStock/Liia Galimzianova

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей во время похода. Основная версия — несчастный случай, но отсутствие следов вызывает сомнения и порождает другие предположения, включая возможный побег за границу.