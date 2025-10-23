Появились новые подробности о семье Усольцевых
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей во время похода. Основная версия — несчастный случай, но отсутствие следов вызывает сомнения и порождает другие предположения, включая возможный побег за границу.
28 сентября Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились на прогулку в районе Кутурчинского Белогорья. С ними находилась собака породы корги. Семья не вернулась, а их машина осталась на обочине с детскими вещами внутри. Поисковая операция сейчас ведется лишь периодически, и шансы на выживание в условиях морозной погоды стремятся к нулю.
Сергей Усольцев имеет интересную биографию. В 1990-х он руководил программой «Инициатива атомных городов» в Железногорске. Она привлекала американские инвестиции для создания рабочих мест для сотрудников ядерного производства. Однако его бывшая коллега в беседе с RT рассказала, что работа Усольцева не была связана с гостайной. Она отметила, что Сергей порядочный и адекватный человек, и не верит в версию о побеге.
Мнения, что произошло с семьей, разделились. Некоторые считают, что они могли заблудиться, но коллега уверена, что Сергей — опытный турист и хорошо ориентировался в природе. Поиски продолжаются, но надежды на благополучный исход уменьшаются с каждым днем.
