В Балашихе сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche

Фото: iStock/z1b

В Балашихе сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche, водитель которого протаранил служебный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Полицейских насторожили заклеенные номера машины. Водитель проигнорировал требование остановиться и поехал на таран. Сотрудники ДПС сделали минимум 12 выстрелов по колёсам люксового автомобиля и задержали злоумышленника.

Сейчас Porsche застрял в сугробе, служебная машина ДПС повреждена. На месте продолжают работать следователи. Территория оцеплена, движение перекрыто.

Иван Мусатов

