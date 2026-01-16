В Балашихе сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche
В Балашихе сотрудники ДПС открыли огонь по Porsche, водитель которого протаранил служебный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Полицейских насторожили заклеенные номера машины. Водитель проигнорировал требование остановиться и поехал на таран. Сотрудники ДПС сделали минимум 12 выстрелов по колёсам люксового автомобиля и задержали злоумышленника.
Сейчас Porsche застрял в сугробе, служебная машина ДПС повреждена. На месте продолжают работать следователи. Территория оцеплена, движение перекрыто.
Читайте также: