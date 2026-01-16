Друг Усольцевых предположил, что отец семьи мог убить жену и дочь

16 января 2026, 14:40

Фото: iStock/Chalabala

Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что бизнесмен Сергей Усольцев мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой. Об этом он сказал в интервью для aif.ru.