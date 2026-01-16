Друг Усольцевых предположил, что отец семьи мог убить жену и дочь
Медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что бизнесмен Сергей Усольцев мог убить жену и дочь, а затем покончить с собой. Об этом он сказал в интервью для aif.ru.
Медик опирается на многолетние откровенные разговоры и совместные воспоминания о прошлом. Дегтярев описывает Усольцева как интеллигентного, доброго и умного человека, который интересовался тунгусским феноменом, геоглифами и историей группы Дятлова.
По его словам, переломным моментом стало приглашение Усольцева на собрание религиозной общины. Мужчина выступал там как пастор неопятидесятников. Друг отметил «беснование» и фанатизм участников. После этого их общение прекратилось.
Ключевой фразой, которая насторожила Дегтярева, стали слова Усольцева: «Погибшие в горах будут жить вечно». Теперь, после исчезновения его семьи, друг связывает эти слова с возможным мотивом.
Дегтярев считает, что преступление могло стать спонтанным. Он связывает его с внутренним кризисом Усольцева. По его мнению, тела жены, дочери и самого Сергея могут найти в тайге после схода снега.
Читайте также: