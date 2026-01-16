Достижения.рф

В Саяногорске неизвестные расстреляли собаку дротиками со снотворным и увезли

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

В Саяногорске в одном из дворов неизвестные расстреляли собаку дротиками со снотворным и увезли её. Об этом местная жительница Анастасия рассказала изданию «Подъём».



Лисичка жила во дворе около восьми лет. Она щенилась, жители помогли раздать щенков и стерилизовали собаку. Люди прививали её, подкармливали и сделали собственную лежанку. По словам Анастасии, Лисичка заботилась о жителях, отпугивала бродячих собак и даже сопровождала соседей, включая детей, на работу и в школу. Она никогда не проявляла агрессии и знала всех жителей.

Местные предполагают, что Лисичку могли забрать сотрудники коммерческой компании по отлову животных. Зоозащитники подтвердили, что подобная практика существует. По словам жителей, собаку вывезли в другой район и выпустили. В пресс-службе МВД на вопросы о Лисичке не ответили, а после звонка редактора повесили трубку.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0