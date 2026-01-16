В Саяногорске неизвестные расстреляли собаку дротиками со снотворным и увезли
В Саяногорске в одном из дворов неизвестные расстреляли собаку дротиками со снотворным и увезли её. Об этом местная жительница Анастасия рассказала изданию «Подъём».
Лисичка жила во дворе около восьми лет. Она щенилась, жители помогли раздать щенков и стерилизовали собаку. Люди прививали её, подкармливали и сделали собственную лежанку. По словам Анастасии, Лисичка заботилась о жителях, отпугивала бродячих собак и даже сопровождала соседей, включая детей, на работу и в школу. Она никогда не проявляла агрессии и знала всех жителей.
Местные предполагают, что Лисичку могли забрать сотрудники коммерческой компании по отлову животных. Зоозащитники подтвердили, что подобная практика существует. По словам жителей, собаку вывезли в другой район и выпустили. В пресс-службе МВД на вопросы о Лисичке не ответили, а после звонка редактора повесили трубку.
