Россиянин приревновал жену к соседу и избил его поленом

16 января 2026, 14:44

Житель Пензенской области приревновал жену к соседу и избил его поленом

Фото: iStock/Diy1

Житель Пензенской области избил соседа поленом из-за того, что тот разговаривал с его женой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.