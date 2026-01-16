Россиянин приревновал жену к соседу и избил его поленом
Житель Пензенской области избил соседа поленом из-за того, что тот разговаривал с его женой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло на почве ревности в Нижнеломовском районе. Мужчина увидел, как супруга беседует с соседом, схватил полено и нанес тому несколько ударов.
46-летний пострадавший сам обратился в полицию. Вскоре 34-летнего ревнивца задержали, возбудив против него уголовное дело.
