Россиянин похитил и жестоко избил знакомого из-за долга в 1500 рублей
42-летний житель Нижнего Тагила похитил и избил знакомого из-за долга в полторы тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
По версии следствия, все произошло в октябре 2025 года в поселке Уралец. Злоумышленник сломал своей жертве ребра, а затем затолкал в багажник и вывез в безлюдное место. Пленнику удалось сбежать в лес, когда его оставили без присмотра.
Уголовное дело возбудили по части второй статьи 126 и части первой статьи 112 УК. Ранее подсудимый отбывал 14-летний срок за убийство. Материалы уже направили в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области полиция задержала 56-летнего мужчину, который жестоко избил поленом свою сестру и ее супруга во время семейной ссоры.
