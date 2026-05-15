Работник погиб при взрыве на заводе в Кузбассе
На заводе «Знамя» в Киселевске Кемеровской области в результате взрыва погиб работник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирское управление Ростехнадзора.
Авария произошла 23 апреля во время работ на полигоне по уничтожению отходов производства эмульсионных взрывчатых материалов сжиганием. Один из работников получил серьезные травмы, спасти его не удалось.
В ведомстве также сообщили о создании комиссии под председательством заместителя руководителя Сибирского управления. В ее задачу войдет расследование причин и обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось о смертельном взрыве металлического резервуара на пивоварне в селе Кожевниково в Томской области.
